رسالة برشلونة القوية لجافي ردًا على إساءات مشجعي إسبانيا

أحمد مجدي
Gavi SpainGetty Images
الدوري الإسباني - لا ليجابرشلونةإسبانياGavi

سلوكيات مفاجئة من مشجعي إسبانيا تجاه أحد أهم اللاعبين

رسالة واضحة الملامح من برشلونة للاعبه ونجمه الشاب جافي، الذي تعرض لإساءات كبيرة من مشجعي منتخب إسبانيا على خلفية انتمائه لنادي برشلونة.

كان هذا أثناء احتفال لاعبي "لا روخا" في العاصمة الإسبانية مدريد بالتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخ الماتادور.

جافي استقبل بعبارات مسيئة لناديه برشلونة بينما كان يقول كلمة للجماهير الحاضرة لاحتفالات التتويج.

بدوره قام حساب برشلونة عبر "تويتر" بنشر صورة لجافي وهو يقبل قميص برشلونة بعد احتفاله بأحد أهدافه الموسم المنصرم 2022-2023.

أرفق النادي التغريدة بقلبين يحملان لوني البلوجرانا "الأزرق والأحمر" في إشارة إلى التمسك بهوية النادي الكتالوني.

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