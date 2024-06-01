رسالة باريس لمبابي.. الخليفي: “شكرًا لك ولميسي ونيمار لكن فريقنا هو النجم”

رسالة من الخليفي لمبابي بعد رحيله...

تحدث ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، عن الوضع الحالي لفريقه ومرحلة ما بعد رحيل مبابي، أثناء انعقاد اللجنة التنفيذية لرابطة الأندية الأوروبية، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

واجتمعت اللجنة التنفيذية لرابطة الأندية الأوروبية، التي يرأسها الخليفي، صباح اليوم السبت في العاصمة الإنجليزية لندن، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

وقال الخليفي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" عن موسم فريقه: "لقد قدمنا موسمًا رائعًا، ولكن في النهاية خسرنا مباراتين فقط مما حرمنا من التواجد في نهائي دوري الأبطال".

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وحقق الفريق الباريسي، الثلاثية المحلية قبل أن يودع دوري أبطال أوروبا، من نصف النهائي على يد بوروسيا دورتموند، بعد الخساراة بهدفين دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتابع الخليفي حديثه، وقال: "الموسم كان أفضل من المتوقع، نحن نركز على العمل الجماعي، بوجود فريق رائع ومدرب عظيم".

وتطرق الخليفي، للحديث عن رحيل ميسي في الصيف الماضي، ومبابي في الصيف الحالي وقال: "هذه حقبة جديدة بالنسبة لنا، نحن ممتنون جدًا لميسي ومبابي ونيمار، على كل ما قدموه لنا، مع كل الاحترام الذي أكنه لهم ولما فعلوه لنا، وأتمنى لهم الأفضل في مسيرتهم، ولكن في النهاية فريقنا هو النجم".