رسالة إلى مبابي؟ جالتييه يمدح نيمار ويكشف سر تألقه

جالتييه يرى أن نيمار يتمتع بحالة ذهنية جيدة

أشاد مدرب باريس سان جيرمان كريستوف جالتييه بجهود نيمار وعودته لمستواه، كما تحدث عن الحالة الفنية والبدنية التي يتمتع بها البرازيلي هذا الموسم.

حديث جالتييه تطرق فيه إلى "الحالة الذهنية" التي يتعامل بها نيمار هذا الموسم، وربما قد يحاول المدرب إرسال رسالة إلى كيليان مبابي.

ماذا قال جالتييه؟

كان نيمار قد تعرض إلى ضغوطات كبيرة في الموسم الماضي مع انخفاض مستواه وتراجع عروضه، وطالب البعض برحيله، لكنه حاليًا من أبرز الأسماء في الدوري الفرنسي.

وعن ذلك، قال المدرب للصحفيين: "نيمار يلعب بشكل جيد ولائق. لقد وصل في بداية الموسم، قدم إجازته إلى الأمام وهو مستعد جسديًا وذهنيًا. إنه يعمل بجد ويحافظ على تركيزه، إنه متاح دائمًا في التدريب".

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وواصل: "لا توجد أسرار في كرة القدم. إذا كان يتمتع بلياقة بدنية، فهذا يسمح له بالاستمرار في مستوى جيد".

رسالة إلى مبابي؟

في حديثه، امتدح جالتييه الحالة الذهنية لنيمار، وهو ربما ما يفتقده كيليان مبابي في الموسم الحالي، حيث كان قد تحدث الفرنسي عن عدم شعوره بالراحة مع باريس مثلما يحدث في فرنسا.

وكان قد نشر "هاشتاج" المطالبة بتغيير مركزه على حسابه عبر موقع إنستجرام منذ مدة، حيث يتفاعل مع الجماهير التي تسانده في هذا المطلب أيضًا.