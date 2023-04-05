رسالة إلى عبدالرزاق حمد الله .. "كريم بنزيما سيطرد غيرهم!"

ما هو القصد من تلك الرسالة؟

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تألق النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، في مباراة فريقه أمام برشلونة الإسباني، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ونجح في تسجيل 3 أهداف "هاتريك"، ليُقصي الفريق الكتالوني على أرضه ووسط جماهيره.

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وحقق ريال مدريد الفوز على برشلونة بأربعة أهداف دون رد، ليتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، ويواجه فريق أوساسونا الذي تأهل إلى النهائي على حساب أتلتيك بيلباو.

ووجه الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل رسالة إلى حمد الله، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أكد فيها على أن بنزيما سيطرد غيرهم شر طرده.

وجاءت نص التغريدة كالآتي: "كابتن عبد الرزاق حمد الله حسب علمي، أنك من مشجعي ريال مدريد، ولهذا أحببت أهنئك بفوزه على برشلونة، والتي سجل فيها بنزيما هاتريك".

وأضاف: "الحكومة يحب يطرد الكثيرين، ولهذا طرد برشلونة من كأس ملك إسبانيا، وسيطرد غيرهم شر طرده، مبروك".

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