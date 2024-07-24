رسالة إلى سعد اللذيذ .. "ما يحدث مع الاتحاد يُخرج النصر من المنافسة"

أصوات غاضبة من الدعم الموجه بقوة للعميد

يبدو أن تحركات الاتحاد الممتازة والنشيطة جدًا في سوق الانتقالات الصيفي الجاري أغضبت البعض، ومنهم الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل الذي طالب بتوجيه جزء من هذا الدعم للنصر.

الاتحاد أعلن تعاقده مع حسام عوار وحامد الشنقيطي وصالح الشهري ومعاذ فقيهي، واشترى نهائيًا ثنائي الاتفاق، أحمد الغامدي وسعد آل موسى، وجدد إعارة حامد الغامدي لموسم جديد، وحسم عمليًا صفقة موسى ديابي وفي الطريق للتعاقد مع حارس مرمى وقد استقر على خيارين هما إيدرسون وألفونسو رايولا.

المريسل يرى أن هذا التحسن الملفت في جودة الاتحاد سينعكس على المنافسة في دوري روشن السعودي الموسم القادم، حيث سيؤدي بشكل مباشر إلى انحصارها بين الهلال والاتحاد واستبعاد النصر تمامًا من الصورة.

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وقد وجه رسالة إلى سعد اللذيذ مدير برنامج الاستقطاب في وزارة الرياضة السعودية بضرورة دعم النصر للحفاظ على قوة المنافسة، وأضاف عبر منصة إكس "عزيزي الاستاذ سعد اللذيذ .. بعض المهتمين بتطور الدوري السعودي يعتقدون أن مسألة وصولنا للأفضلية على مستوى العالم ممكن يكون خلال 5 سنوات، لكن هذا الموسم نجد تعديلات فنية كبيرة تحدث لنادي الاتحاد وأنا شخصياً معها، لكن تمنيت أن يكون جزءًا من هذه التعديلات الفنية تصب لمصلحة النصر الذي يحتاج لعمل أقل من الاتحاد".

أتم "كل المعطيات (حتى الان) تقول أن تنافس هذا الموسم سيكون بين الهلال (الأكمل) والاتحاد، وفي رأيي أن هذا ممكن يكون سلبي على الدوري أكثر من كونه إيجابي".