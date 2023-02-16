رسالة إلى رامون دياز .. حان الآن خلع رداء الأمان!

هذا ما يحتاج إليه رامون دياز الآن حتى أن تأتي فترة انتقالات الصيف ويُدعم الهلال صفوفه

فرصة جديدة حصل عليها الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في كأس العالم للأندية، بعد أن كان على وشك الإقالة من منصبه بسبب تراجع مستوى الزعيم خلال الفترة الماضية.

قرار إقالة رامون دياز كان جاهزًا في مباراة الوداد المغربي، حتى تمكن الهلال من قلب الطاولة على مستضيف كأس العالم للأندية، والتأهل إلى نصف نهائي المونديال.

وبعدها حقق انتصارًا آخر كان بمثابة الخروج من عنق الزجاجة أمام فلامنجو البرازيلي، ليصل إلى نهائي مونديال الأندية، في إنجاز لم يصل له أي فريق سعودي.

وبعد أداء رائع أمام ريال مدريد الإسباني في النهائي، والحصول على وصافة العالم، عادت الثقة من جديد في رامون دياز، ولكن ماذا بعد مونديال الأندية؟

حان وقت خلع رداء الأمان

بعد أن تجددت الثقة بين نادي الهلال وجماهيره ورامون دياز، وذلك بتحقيق الإنجاز التاريخي في كأس العالم للأندية، أصبح الآن هو الوقت المناسب لخلع رداء الأمان الذي يرتديه الأرجنتيني.

المدرب الأرجنتيني الفترة الماضية كان لا يُريد أن يُجازف في أي أمر، خاصة في ظل الأزمات التي يعاني منها الفريق، بسبب عدم قدرته على تسجيل لاعبين جدد، بجانب الإصابات.

الاعتماد على الوجوه الشابة والفريق الرديف هو الحل الأنسب الآن، من أجل منح الأساسيين راحة يستحقونها بعد تلاحم المواسم خلال الفترة الماضية.

جراءة لا بد منها

بعد الفترة الماضية، وجدنا أن هناك بعض الأسماء في تشكيل الهلال لا بديل عن تواجدهم في تشكيل الهلال، مهما كان مستواهم جيدًا أو غير جيد!

وقامت الجماهير بالفعل بالهجوم على دياز، بسبب إصراره على الدفع بسالم الدوسري وبعض اللاعبين الآخرين، وإبقاء بعض العناصر على مقاعد البدلاء مثل مصعب الجوير وميشايل ديلجادو.

يجب على دياز الآن البحث عن الجرأة، وإجبار النجوم على الرضوخ لقراراته الفنية، وأيضًا لمنحهم الراحة المناسبة.