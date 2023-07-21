رسالة أخيرة من عمر السومة إلى جماهير الأهلي .. ماذا قال؟

أحمد فرهود
Omar Al Somah Ahli Arabi GOAL AR
عمر السومةالأهليالعربيدوري روشن السعوديدوري نجوم قطر

كلمات وداعية من عمر السومة إلى النادي الأهلي وجماهيره

وجّه النجم السوري الكبير عمر السومة، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي؛ بعد رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكل نهائي.

السومة وقع "مخالصة مالية" مع الأهلي، خلال الساعات القليلة الماضية، قبل الانتقال بشكل رسمي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي القطري.

وكتب النجم السوري عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مخاطبًا الأهلي وجماهيره: "اللهم لك الحمد.. 8 سنوات كتبنا التاريخ مع بعض، وعشنا أيام جميلة".

وقدّم عمر السومة البالغ من العمر 34 سنة، شكره إلى جماهير الراقي، التي ساندته منذ اليوم الأول من دخوله للنادي؛ قائلًا: "راح اشتاق لكم.. الأهلي دائمًا بالقلب".

جدير بالذكر أن السومة، انضم إلى الأهلي في 2014، قادمًا من نادي القادسية الكويتي؛ حيث لم يخرج من الفريق، سوى في صيف العام الماضي، عندما رحل إلى العربي، على سبيل الإعارة، قبل الانتقال له نهائيًا "الآن".

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

32950 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 17827كريم بنزيما
  • 2105خاليدو كوليبالي
  • 3042روبرتو فيرمينو
  • 1785نجولو كانتي
  • 3779مارسيلو بروزوفيتش
  • 4412صفقة أخرى
32950 الأصوات

اختيارات المحررين