رسالة الوداع.. إنريكي يعتذر للاعبيه بعد الفشل في كأس العالم

رسالة الوداع من إنريكي

أصدر لويس إنريكي بيانًا يعتذر للاعبي المنتخب الإسباني بعد إقالته من منصب المدير الفني لفريق لاروخا في أعقاب الخروج من دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وكان المنتخب الإسباني يسير بصورة جيدة للغاية بالمونديال لكنه اصطدم بالفريق المغربي الذي قدم مباراة العمر في ثمن النهائي وخطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بركلات الترجيح.

الخروج كان صادمًا لإسبانيا وبالتالي أقيل المدرب لويس إنريكي، لكنه حاول الاعتذار، حيث كتب في بيانه عبر "إنستجرام": "بالطبع، للاعبين الذين كانوا قدوة في سلوكهم ومخلصين للفكرة التي أثيرت. أنا آسف لأنني لم أستطع مساعدتكم أكثر، أيضًا للمساعدين ... الذين يعملون بلا كلل لمساعدة اللاعبين والجهاز في كل ما نحتاجه. لقد كان من المميّز جدًا أن أكون جزءًا من هذا".

وواصل: "أخيرًا وليس آخرًا، للجماهير الذين أظهروا دعمهم لنا بشكل موحد في جميع الأوقات وخاصة في الأوقات الأكثر حساسية. حان الوقت لنقول وداعًا وفي هذه الحالات مجرد القليل من التفكير ... ما يحتاجه الفريق هو الدعم بكل معانيها حتى يتمكن المدرب الجديد لويس دي لا فوينتي من تحقيق كل ما يريد. لنذهب إسبانيا! إلى الأبد. شكرا لكم".

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني سيحاول تدارك الموقف في الفترة المقبلة من أجل استعادة الجاهزية قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.