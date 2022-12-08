رسالة الوداع.. إنريكي يعتذر للاعبيه بعد الفشل في كأس العالم

مازن زكيمازن زكي
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Luis Enrique SelecciónGetty Images
إسبانياكأس العالم

رسالة الوداع من إنريكي

أصدر لويس إنريكي بيانًا يعتذر للاعبي المنتخب الإسباني بعد إقالته من منصب المدير الفني لفريق لاروخا في أعقاب الخروج من دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وكان المنتخب الإسباني يسير بصورة جيدة للغاية بالمونديال لكنه اصطدم بالفريق المغربي الذي قدم مباراة العمر في ثمن النهائي وخطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بركلات الترجيح.

الخروج كان صادمًا لإسبانيا وبالتالي أقيل المدرب لويس إنريكي، لكنه حاول الاعتذار، حيث كتب في بيانه عبر "إنستجرام": "بالطبع، للاعبين الذين كانوا قدوة في سلوكهم ومخلصين للفكرة التي أثيرت. أنا آسف لأنني لم أستطع مساعدتكم أكثر، أيضًا للمساعدين ... الذين يعملون بلا كلل لمساعدة اللاعبين والجهاز في كل ما نحتاجه. لقد كان من المميّز جدًا أن أكون جزءًا من هذا".

وواصل: "أخيرًا وليس آخرًا، للجماهير الذين أظهروا دعمهم لنا بشكل موحد في جميع الأوقات وخاصة في الأوقات الأكثر حساسية. حان الوقت لنقول وداعًا وفي هذه الحالات مجرد القليل من التفكير ... ما يحتاجه الفريق هو الدعم بكل معانيها حتى يتمكن المدرب الجديد لويس دي لا فوينتي من تحقيق كل ما يريد. لنذهب إسبانيا! إلى الأبد. شكرا لكم".

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني سيحاول تدارك الموقف في الفترة المقبلة من أجل استعادة الجاهزية قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

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  • 46089فرنسا، 2018
  • 33764ألمانيا، 2014
  • 65469إسبانيا، 2010
  • 22777إيطاليا، 2006
168099 الأصوات
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