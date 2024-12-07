برسالة اعتذار للجميع .. نواف العقيدي يمهد الطريق للعودة إلى منتخب السعودية

"أتمنى أن أقدم مستوى يليق بسمعة الكرة السعودية"

تقدم نواف العقيدي، حارس مرمى نادي النصر، برسالة اعتذار إلى مسؤولي المنتخب السعودي، بعد انتهاء فترة عقوبته واستعداده للعودة إلى صفوف "الأخضر".

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلنت في فبراير الماضي، إيقاف نواف العقيدي، لمدة 5 أشهر وغرمته 300 ألف ريال، بعد ثبوت قيام اللاعب بإرسال رسالة عبر تطبيق "وتساب" للمجموعة التنسيقية الخاصة بلاعبي المنتخب السعودي متضمنة الإساءة للإداريين بالمنتخب.

ونشر نواف العقيدي على حسابه الرسمي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، رسالة قال فيها: "في بداية مسيرتي الرياضية أتعلم منها كل يوم، أحب أن أوجه رسالة وهي رسالة اعتذار بنفس الوقت لكل أخ وأخت يعيشون في هذا الوطن الكبير عن أي خطأ أو تقصير بدر مني في الفترة الماضية، كما أني مسامح كل من أساء بحقي فأنا ابن الوطن همه خدمة الوطن على كافة المستويات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة المنتخب وأخص بالذكر مدير المنتخب السابق الكابتن حسين الصادق والذي كان نعم الأخ وأشكره على اهتمامه من أول يوم تواجدتُ في المنتخب الأول وكما أشكره على عدم توانيه في توجيهي وتحفيزي وأتمنى أن أقدم مع بقية زملائي المستوى الذي يليق بسمعة الكرة السعودية".

ويستعد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، لإعلان قائمة الصقور التي تخوض منافسات كأس الخليج "خليجي 26"، التي تقام خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل وحتى 3 يناير 2025.

وسبق أن حقق منتخب السعودية لقب كأس الخليج العربي 3 مرات من قبل، أعوام 1994 و2002 و2003، أي أنه لم يتوج باللقب منذ 21 عامًا.