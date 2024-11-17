رسالة خاصة من نجم باراجواي لميسي بعد إلقاء زجاجة عليه!

نجم باراجواي يوجه رسالة لميسي...

أرسل عمر الديريتي، لاعب منتخب باراجواي، رسالة اعتذار للأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، بعد القاء زجاجة على البرغوث الأرجنتيني، في مباراة المنتخبين بتصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية.

وسقط راقصو التانجو، في فخ الخسارة من باراجواي بهدفين مقابل هدف، فجر الجمعة الماضي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من التصفيات.

وعانى ميسي، من التدخلات العنيفة في اللقاء من لاعبي باراجواي، خاصة الديريتي، مما دفع النجم الأرجنتيني للحديث مع الحكم، وبحسب ما التقطته عدسات الكاميرات فإن ميسي قال: "أنت جبان، أنا لا أحبك".

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وشهد اللقاء واقعة صعبة أخرى لميسي، عندما كان على وشك تنفيذ إحدى الركلات الركنية، وجد بعض من جماهير باراجواي، تلقي عليه زجاجات المياه، مما دفع عمر الديريتي، لتقديم الاعتذار للنجم الأرجنتيني.

وكتب الديريتي، في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام": "عزيزي ليو، أريد أن اعتذر نيابة عن بلدي بشأن الحادث المؤسف الذي ألقى فيه شخصًا زجاجة عليك".

وتابع: "أنت قدوة لملايين هنا وفي مختلف أنحاء العالم، نأسف بشدة لهذا التصرف غير المحترم الذي لا يمثل المودة والاعجاب اللذين نشعر بهما تجاهك".

جدير بالذكر أن ميسي، يستعد مع المنتخب الأرجنتيني، لمواجهة بيرو، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.