رسائل شكر على دعم الشيخ محمد بن زايد للمنتخب الإماراتي
ماجد جزر فيسبوك تويتر
أكد عبد الله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم، على التأثير الإيجابي الكبير الذي تركه حضور سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، لدعم منتخب بلاده أمام قيرغيزستان في كأس آسيا.
وتأهل الأبيض الإماراتي إلى دور ثمن النهائي من كأس أمم آسيا 2019، بصعوبة بعدما امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية.
وقال الجنيبي في تصريحاته أن تواجد سمو الشيخ في المدرجات ساهم في رفع الروح القتالية العالية التي ظهروا بها وأكملوا المباراة رغم الأشواط الإضافية بمستوى واحد.
كما وجّه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم التهنئة للأبيض عقب التأهل لدور ربع النهائي
⚡️ “منتخب الإمارات سيواجه المنتخب الأسترالي في دور الـ8”
#كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جولhttps://t.co/0crbpI2HPY — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 21, 2019
وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: "فرحة جمهور الإمارات اليوم وعشاق الأبيض فرحتان، بحضور الشيخ محمد بن زايد المباراة ومؤازرة منتخبنا، وبالفوز والاقتراب خطوة أخرى من تحقيق الهدف.. مبارك للمنتخب إدارة ولاعبين، وكل التوفيق في المواجهة المقبلة".
حضور سيّدي " محمد بن زايد "
بين الجماهير يُتابع مُباراة مُنتخبنا. pic.twitter.com/4Wbz0BcuuL — الكرة الإماراتية (@UAEStats) January 21, 2019