أنشيلوتي يرد على العرض السعودي لخطف فينيسيوس .. ويختار نجم ريال مدريد "الأكثر تكاملًا في العالم"

"الصدارة هدفنا وسنلعب دائمًا بأفضل تشكيل ممكن"

حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الجدل حول العروض المقدمة إلى نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام بلد الوليد، المقررة غدًا السبت في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي: "الهدف واضح للجميع الآن، لقد أصبحنا في صدارة الليجا وعلينا أن نحافظ على موقعنا. هذه لحظة مهمة في الدوري وعلينا استغلالها".

وأضاف: "التدوير بين اللاعبين؟ نحن نعطي كل مباراة الأهمية التي تستحقها، مواجهة بلد الوليد مهمة للغاية وعلينا أن نحافظ على تقدمنا. سأقوم بوضع أفضل تشكيل ممكن. إنه جدول صعب، لكننا نسير بوتيرة جيدة وعلينا أن نستمر".

وتطرق المدرب الإيطالي للحديث عن مستقبل فينيسيوس في ظل العرض السعودي الضخم، قائلًا: "معلوماتي هي أن فيني سعيد للغاية مع الفريق ويريد أن يصنع التاريخ في ريال مدريد".

وسئل المدرب الإيطالي (ما رأيك في عبارة ريال مدريد يعرف كيف يعيش بدون فينيسيوس؟)، ليرد قائلًا: "أعتقد أن بعض الناس نسوا أننا فزنا مع فيني بدوري أبطال أوروبا مرتين. هذا ما أعتقده. إنه لاعب كبير بلا منازع وبلا أدنى شك".

ولن يكون فينيسيوس ضمن قائمة ريال مدريد أمام بلد الوليد بسبب الإيقاف، بعد طرده في مباراة فالنسيا، وعلق أنشيلوتي: "هو لاعب مهم للغاية دائمًا. عدم مشاركته غدًا ربما يكون مفيدًا له للتعافي والعمل بهدوء. سوف يستغل هذه الأيام وسيكون منتعشًا في اللحظة الحاسمة".

ونفى أنشيلوتي أن تكون الأسئلة حول مستقبل فينيسيوس أزعجته، قائلًا: "هذه الأيام كنت أغضب كثيرًا في المؤتمرات الصحفية، ولا ينبغي لي أن أفعل ذلك. وأنا أعلم السبب إنه شيء فكرت فيه هذه الأيام. لا تزعجني أسئلة فينيسيوس".

وتحدث أنشيلوتي عن دعوة رودي جارسيا مدرب بلجيكا الجديد لتيبو كورتوا من أجل التراجع عن الاعتزال الدولي، قائلًا: "عليه تقييم الأمر، إذا أراد العودة فلا توجد مشكلة لدينا على الإطلاق، هذا الأمر يناقشه تيبو مع مدرب بلاده".

وختم أنشيلوتي: "فيديريكو فالفيردي اللاعب الأكثر تكاملًا في العالم حاليًا، يمكنه اللعب في العديد من المراكز وفي كل منها يقوم بذلك بشكل مثالي، يلعب في الوسط ومن الصعب جدًا العثور على ظهير أيمن مثله، ويلعب أيضا في مركز قلب الدفاع دون أي مشكلة".