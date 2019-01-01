رد مفاجئ من بلماضي على سؤال حول تشكيل الخُضر أمام السنغال

كيف رد المدير الفني للجزائر؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عقد جمال بلماضي مؤتمره الصحفي الخاص بمواجهة الجزائر ضد السنغال المرتقبة في دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا غدًا الخميس.

وأكد بلماضي خلال المؤتمر تقديره الكامل لمنافسه وقوته ونجومه المهمين وعلى رأسهم ساديو ماني الذي سيلعب بعدما غاب عن المباراة الأولى أمام تنزانيا للإيقاف.

وفي نفس الوقت أكد المدرب على جاهزية فريقه للقاء، مضيفًا "الجميع ينتظر المباراة، لأنها تجمع بين منتخبين يتمتعان بقدرات جيدة وحظيا ببداية جيدة للبطولة".

"الفريقان يضمان نجومًا كبار وأسماءً معروفة على رأسها رياض محرز وساديو ماني".

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استدرك المدرب قائلًا "لكنها تبقى مباراة ضمن دور المجموعات وهناك مباراة ثالثة، هو لقاء مهم لكنه غير حاسم. أتوقع مواجهة متوازنة وممتعة بين الفريقين لأن كليهما يمتلك الجودة الفنية".

وسُئل بلماضي من صحفية سنغالية عن التشكيل الأساسي الذي سيدخل به المباراة على ملعب الدفاع الجوي، فأجابها "هل تريدين معرفة التشكيل الأساسي لفريقي؟ عليك الانتظار ليوم الخميس".

قبل أن يُضيف "لكني أعرف التشكيل الأساسي لمنتخب بلادك"، ومن ثم عدد الـ11 لاعبًا الذين يتوقع رؤيتهم على أرض الملعب من جانب أسود التيرانجا يوم غدٍ الخميس.