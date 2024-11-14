قبل مباراة أستراليا .. مشاري سنيور يرد على قرار رينارد باستبعاده من قائمة السعودية!

أكثر حارس سعودي مشاركة في دوري روشن..

قرر مشاري سنيور، حارس مرمى الرائد، الرد على الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، بعد استبعاده من قائمة الأخضر في مباراتي أستراليا وإندونيسيا، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

الأخضر يستعد لخوض مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات، حيث يواجه أستراليا، على ملعب إيمي بارك، اليوم، فيما يحل ضيفًا على إندونيسيا، الثلاثاء المُقبل، على ملعب جليورا بونج كارنو، في جاكرتا.

وأكد السنيور، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، عدم حزنه من قرار استبعاده من قائمة المنتخب السعودي، مضيفًا أنه يعتبره (خيرة)، و"كل من ذهبوا فيهم الخير والبركة"، كما أبدى تفاؤله بأن ينال الفرصة بشكل أفضل في وقت لاحق.

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وعن هذا القرار، أكد الناقد محمد الدهش، أن سنيور يلعب بشكل دائم مع الرائد، هذا الموسم، مستفيدًا من إصابة الحارس الأساسي، ولكن رينارد اختار الحراس الأكثر جاهزية، والذين سبق وأن تواجدوا مع المنتخب السعودي في الفترات السابقة، مثل محمد الربيعي وأحمد الكسار، مضيفًا أن التصفيات لا تزال مستمرة، وقد يتم استدعاء سنيور في الاستحقاقات المُقبلة.

وأبدى عدد من النقاد، تعجبهم من استبعاد الحارس الشاب مشاري سنيور، من قائمة الأخضر، رغم كونه أكثر الحراس السعوديين مشاركة هذا الموسم، حيث لعب 10 مباريات في دوري روشن، ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما قرر رينارد استدعاء الرباعي أحمد الكسار ومحمد اليامي وحامد يوسف وعبد الرحمن الصانبي.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في جدول المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، مبتعدًا بفارق الأهداف عن أستراليا - وصيف المجموعة - فيما يتصدر المنتخب الياباني برصيد 10 نقاط.