رد مبشر .. والد ليونيل ميسي يفتح باب عودته إلى برشلونة

والد ليونيل ميسي يؤكد احتمالية عودته الأرجنتيني إلى برشلونة..

فجر خورخي ميسي والد ووكيل أعمال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد احتمالية عودة نجله من جديد إلى برشلونة الإسباني.

والد ميسي عقد اجتماعًا ظهر الإثنين مع جوان لابورتا رئيس برشلونة في منزل الأخير، من أجل مناقشة عودة ميسي من جديد إلى النادي الكتالوني.

وبينما لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الاجتماع، إلا أن الصحفي الإسباني توني خوانمارتي تمكن من الحصول على تعليق من والد ميسي حول العودة المحتملة إلى برشلونة.

وقال خورخي ميسي: "لدينا ثقة في عودة ليو إلى برشلونة، سوف نعرف قريبًا كل شيء".

وأضاف: "ميسي يريد العودة إلى برشلونة، وأنا أحب ذلك أيضًا، نعم هذا خيار ممكن الآن".

ويبدو أن عودة ميسي إلى برشلونة أصبحت واقعًا في الوقت الحالي، في انتظار فقط الحصول على الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني على خطة الجدوى الاقتصادية، ثم تقديم العرض الرسمي إلى الارجنتيني.