رد فعل مفاجئ من الدون .. نجم التعاون يرفض مصافحة كريستيانو رونالدو

النصر هزم التعاون بتمريرتين حاسمتين من النجم البرتغالي

تداول مغردون عبر تويتر مقطع فيديو للحظات الأولى بعد إطلاق الحكم صافرة انتهاء مباراة النصر والتعاون على ملعب مرسول بارك، وقد حملت مشهدًا صادمًا كان بطله أحد نجوم فريق سكري القصيم.

مباراة الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي انتهت بفوز النصر 2-1، وقد صنع النجم البرتغالي هدفي فريقه لعبد الرحمن غريب وعبد الله مادو.

الهدف الثاني أثار غضب لاعبي التعاون كثيرًا لرؤيتهم أن قرار الحكم كان خاطئًا باحتسابه لوجود تسلل ضد رونالدو الذي حجب الرؤية عن مايلسون حارس مرمى التعاون خلال تسديد مادو للكرة.

ويبدو أن لياندري تاوامبا مهاجم التعاون كان من أشد اللاعبين غضبًا، خاصة أن الحكم ألغى له هدفًا خلال اللقاء، حتى وصل به الأمر لرفض مصافحة رونالدو عقب نهاية المباراة، بل قابل مبادرة اللاعب البرتغالي برد فعل غاضب نتيجة الخسارة واحتساب هدف الفوز الذي سجل في الوقت القاتل.

المفاجئ في الأمر كان رد فعل رونالدو الذي لم يُظهر أي علامات غضب أو انزعاج من الموقف رغم كم الإحراج الذي حمله له، بل واجهه بابتسامة بسيطة ومحاولة مواساة المهاجم الكاميروني.

صاحب الـ37 عامًا بصم على آخر 7 أهداف مع النصر، بإحراز 5 وصناعة هدفين.