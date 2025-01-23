فيديو | ضحكة مجلجلة .. رد فعل غريب من رافائيل لياو عند سؤاله عن برشلونة!

نجم ميلان مُرشح للانتقال إلى الفريق الإسباني

أظهر رفائيل لياو نجم هجوم ميلان رد فعل غريب عند سؤاله عن برشلونة عقب مواجهة فريقه أمام جيرونا في الجولة السابعة، قبل الأخيرة، من دوري أبطال أوروبا.

الجناح البرتغالي سجل هدف فوز ميلان الوحيد على الضيف الإسباني في ملعب سان سيرو، مما عزز حظوظ الروسونيري في التأهل مباشرة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث بات في المركز السادس برصيد 15 نقطة ويستطيع حسم تأهله بنفسه حال الفوز على دينامو زغرب في كرواتيا ضمن الجولة الثامنة والأخيرة.

لياو اختير كأفضل لاعب في المباراة، وخلال توجهه إلى غرفة ملابس الفريق بعد استلامه الجائزة سُئل عن برشلونة فما كان منه إلا إطلاق ضحكة مجلجلة يبدو تفسيرها صعبًا!

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لاعب ليل السابق ارتبط خلال الأسابيع الأخيرة بالرحيل عن ميلان بعد خلافاته مع المدرب باولو فونسيكا، لكن الأمور عادت للهدوء والاستقرار عقب رحيل المدرب البرتغالي والتعاقد مع سيرجيو كونسيساو.

يذكر أن الدولي البرتغالي البالغ من العمر 25 سنة، نجح في تسجيل 8 أهداف وصنع 7 في 28 مباراة لعبها مع ميلان بكل البطولات هذا الموسم.