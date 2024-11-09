"يخافون رد فعل سالم الدوسري؟" .. تصرف مفاجئ من إدارة المنتخب السعودي قبل إعلان عودة سلمان الفرج

ماذا حدث؟

كشف الناقد الرياضي طلال آل الشيخ، عن تصرف مفاجئ من إدارة المنتخب السعودي، قبل إعلان قائمة الأخضر لمباراتي أستراليا وإندونيسيا، والتي شهدت عودة سلمان الفرج، قائد فريق نيوم.

ظهور سلمان الفرج، كان إحدى مفاجآت قائمة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، بعد عودته لقيادة منتخب السعودية، خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني الذي تمت إقالته لسوء النتائج، حيث يطمح رينارد في عودة الفرج لحمل شارة قيادة الأخضر، قبل استئناف مشواره في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال آل الشيخ، عبر برنامج "رياضة سكوب"، إنه قبل إعلان القائمة، قام أحد إداريي المنتخب السعودي، بالاتصال بسالم الدوسري، وإبلاغه بضم سلمان الفرج، فيما لم يكشف آل الشيخ عن تفاصيل أخرى، مُرجحًا بأن تلك الخطوة سببها الخوف من رد فعل الدوسري حال إعلان القائمة.

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وطالب آل الشيخ برحيل مدير المنتخب السعودي، قائلًا إن مانشيني لم يكن وحده سبب أزمة الأخضر خلال الفترة الماضية، وأن الإداري الذي لا يستطيع احتواء المشكلات أو إنهاء أزمات اللاعبين، يجب على الاتحاد السعودي اتخاذ قرار برحيله، والاستعانة بمن يملك خبرة كروية، مؤكدًا أن تصرف المنتخب مع سالم الدوسري وإبلاغه بعودة الفرج، دليل على ذلك الأمر.

وتوجهت بعثة المنتخب السعودي إلى ملبورن، حيث يحل الأخضر ضيفًا على أستراليا، في 14 نوفمبر، على ملعب إيمي بارك في ملبورن، ثم يطير إلى جاكرتا لملاقاة إندونيسيا، على ملعب جيلورا بونج كارنو، في 19 نوفمبر، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

يذكر أن رينارد قرر استبعاد سالم الدوسري من قائمة المنتخب السعودي، بعد تعرضه للإصابة في مفصل القدم، أثناء مشاركته في مباراة الهلال والاتفاق، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، فيما تم استدعاء جناح الهلال الشاب محمد القحطاني للانضمام إلى الأخضر، والذي يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، برصيد 5 نقاط بعد مرور أربع جولات.