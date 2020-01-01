رد غير متوقع من صلاح على سؤال رحيله عن ليفربول

ماذا يعني ذلك؟

أجاب محمد صلاح، لاعب ليفربول، على إمكانية مغادرته الريدز في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من خلال حسابه على إنستجرام.

وتدور الكثير من الشائعات حاليًا حول إمكانية مغادرة أحد الثلاثي الهجومي في كتيبة كلوب في الميركاتو المقبل، وسط ارتباط صلاح وساديو ماني بريال مدريد.

سكاي سبورتس نشرت صورة على إنستجرام بعنوان "هل يبقى محمد صلاح في ليفربول أم يرحل" وقد اضطر الدولي المصري للرد على ذلك.

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رد صلاح حمل بعض السخرية، حيث اكتفى بوضع وجوه تضحك وتبكي، ما يعني أنه لا يُفكر في مغادرة أنفيلد ويسخر من هذا السؤال الغريب.

الفرعون المصري قاد الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية بعد الفوز على توتنهام في النهائي بهدفين نظيفين أحرز صلاح هدف المقدمة منهما من ركلة جزاء.

النشاط الكروي حاليًا حول العالم متوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي يطرح احتماليات إلغاء الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز في صدمة كبيرة لجمهور ليفربول.

في حال أن حدث ذلك فقد يتم حرمان ليفربول من صدارته واقترابه من التتويج باللقب للمرة الأولى منذ 30 عامًا، في موسم أحرز صلاح خلاله 16 هدفًا على صعيد البريميرليج.

