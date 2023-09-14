رد غريب من سانتو عن "الأجنبي الراحل" .. وهل انتهت مسيرة عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد؟

تصريحات نونو سانتو بعد مباراة الاتحاد والأخدود

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فاجأ البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، الجماهير ووسائل الإعلام، بشأن المحترف الأجنبي، الذي سيتم الاستغناء عنه في الصيف الحالي.

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الاتحاد يملك في صفوفه 9 محترفين أجانب "حاليًا"؛ حيث أصبح مطالبًا بالاستغناء عن واحد منهم، قبل نهاية يوم الغد؛ وفقًا للوائح والقوانين.

ووفقًا لما نقله الإعلامي الرياضي علاء سعيد.. قال سانتو خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة الاتحاد والأخدود، ردًا على الأجنبي المستبعد: "هذا شأن داخلي".

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وبخصوص المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.. أكد المدير الفني البرتغالي، على أن استبعاده من مباراة الأخدود "أمر طبيعي"؛ بسبب عودته متأخرًا، بعد المشاركة مع منتخب بلاده، في فترة التوقف الدولي.

وأعلن نونو سانتو، جاهزية حمد الله بنسبة 100%، لمباراة الفرق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "القادمة"؛ في نفي لجميع أخبار الاستغناء عنه، خاصة أن المهلة الأخيرة للأجنبي الذي سيتم الاستغناء عنه، ستكون في الثانية عشر من منتصف ليلة الغد.

وفي نهاية حديثه.. أشاد سانتو، بنادي الأخدود، مؤكدًا على أنه صعب المباراة للغاية على العميد الاتحادي، وذلك من خلال الدفاع المنظم.

جدير بالذكر أن الاتحاد فاز (1-0) على الأخدود، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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