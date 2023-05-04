رد غامض من نيمار على تظاهر جماهير باريس الغاضبة أمام منزله!

نيمار يقف في وجه جماهير باريس سان جيرمان الغاضبة!

يواجه نجوم باريس سان جيرمان حملة غاضبة من جماهير النادي بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وطالت الاحتجاجات كلًا من ناصر الخليفي رئيس النادي ونجمي الفريق نيمار دا سيلفا وليونيل ميسي، حيث توجه الجماهير إلى النادي بهتافات ضد الخليفي قبل التحرك نحو منزل ميسي ونيمار.

نيمار رد على جماهير النادي الغاضبة برسالة على قصته عبر "إنستجرام"، بعد أن نقل مشجعو النادي احتجاجهم على إدارة النادي واللاعبين.

وتوجه جمهور باريس سان جيرمان إلى منزل نيمار لتطويق منزله ومطالبته بمغادرة النادي، وشارك نيمار مع أكثر من 208 مليون متابع على "إنستجرام" قصة كتب فيها: "لا تدع الآخرين يدخلونك إلى عاصفتهم، بل ضعهم في منطقة سلامك".

وندد نادي باريس سان جيرمان بهذه الأفعال في بيان رسمي قال فيه: "باريس سان جيرمان يدين بأشد العبارات الأفعال والإهانات التي لا تطاق لمجموعة صغيرة من الأفراد التي حدثت يوم الأربعاء مهما كانت الاختلافات، لا شيء يمكن أن يبرر هذه الأفعال ويعبر النادي عن دعمه للاعبين والإدارة وجميع المعنيين هذا السلوك المشين".

يذكر أن نيمار هذا الموسم خاض 29 مباراة سجل 18 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة، ويغيب منذ شهر مارس بعد إصابته وإجراؤه عملية جراحية في كاحله الأيمن.