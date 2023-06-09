رد على قضية نيجريرا .. برشلونة يتخلى عن ريال مدريد في صراع CVC!

القشة التي قصمت ظهر البعير!

ترك برشلونة ناديا ريال مدريد وأتلتيك بيلباو وحدهما في دعوى الاعتراض على صندوق CVC، أي ضد الأندية المحترفة الأخرى الـ39 التي وافقت على اتفاقية "لا ليجا إمبولسو".

في مذكرة قدمها النادي الكتالوني إلى المحكمة الابتدائية رقم 15 في مدريد، طلب رسمياً "الانسحاب من الإجراء المشار إليه، دون أن يؤثر ذلك على نادي أتلتيك بيلباو وريال مدريد".

جميع الأندية المحترفة باستثناء ريال مدريد وأتلتيك بيلباو وريال أوفييدو وقعت اتفاقًا يسمح بالحصول على تمويل فوري من CVC مقابل 10٪ من حقوق البث الخاصة بهم لمدة 50 عامًا وسيقدم الصندوق حوالي 2 مليار يورو يمكن استخدامها من قبل الأندية بشكل رئيسي للتحسينات في البنية التحتية وتحديث الأندية، بالإضافة إلى نسبة صغيرة كمساهمة فورية في الخزينة وحدود الرواتب.

كان هناك جدلاً حول هذه الاتفاقية بسبب المعارضة الشديدة من قبل أتلتيك بيلباو وريال مدريد وبرشلونة ولجأوا إلى المحكمة التجارية وطلبوا تدابير احترازية لوقف الاتفاق بالمحكمة لكن لم يتم منحهم هذه التدابير ثم اعادوا الاستئناف وتلقوا أيضًا رفضًا، وأخيرًا توجهوا إلى المحكمة الابتدائية، والآن قرر برشلونة التخلي عن هذا "الصراع".

وأشار تقرير صحيفة "ريفيلو" الأسبانية إلى أن هذه الخطوة المتراجعة من نادي برشلونة توضح التباعد الواضح بين برشلونة وريال مدريد بعد قضية نجريرا، حيث قدم نادي العاصمة الإسبانية نفسه كطرف متضرر.

بعد هذا الموقف، تبردت العلاقات بين الناديين، اللذين يتشاركان في العديد من الجبهات مثل السوبرليج والرافعات.