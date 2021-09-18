رد صارم من تركي آل الشيخ على تصريحات رئيس الزمالك

الوزير السعودي وجه رسالة للمعنيين في مصر

لم يُفوت تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي تصريحات حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك دون الرد عليها بصرامة ووضوح، وقد حمل رده كذلك رسالة للجميع بأن يتوقفوا عن الزج باسمه في تصريحاتهم.

الزمالك يمر بأزمة كبيرة حاليًا، حيث يُطالب اللاعبون بالحصول على مستحقاتهم المالية، وتقدم المدرب المساعد أسامة نبيه باستقالته، ويُواجه النادي صعوبات في تجديد عقد نجمه أشرف بنشرقي نظرًا للأزمة المالية الخانقة التي يمر بها.

ماذا قال حسين لبيب حول تركي آل الشيخ والزمالك؟

رئيس الزمالك يتحدث منذ عدة أيام عن الأزمة المالية التي تخنق الزمالك وتمنعه من تجديد عقود لاعبيه وإبرام الصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفي الذي مازال مفتوحًا في مصر.

وقد سُئل مساء أمس من الإعلامي عمرو أديب عن الفترة الماضية وكيف كان الزمالك يُنفق الكثير من الأموال خلالها، فأجاب "هناك فترة تركي آل الشيخ، الزمالك كان "عايش" على أمواله".

أضاف موجهًا رسالة للجمهور الأبيض "لو وُجد مليون مشجع زملكاوي وكل منهم دفع 100 جنيه سيُوفرون للنادي مبلغ 100 مليون جنيه سيكون كفيلًا بحل جميع المشاكل المالية وتجديد العقود وإبرام الصفقات، النادي مدان بالكثير منذ سنوات بسبب قضايا ممتدة منذ سنوات طويلة".

وحول عدم وجود أزمة مالية لدى الأهلي، قال لبيب "الأهلي يقوم بعمل سليم كمؤسسة منذ فترة طويلة، نحن لم نكن كذلك، كل الاحترام للجميع لكن الأمور لم تكن تدار بشكل جيد في الزمالك".

كيف رد تركي آل الشيخ على رئيس الزمالك؟

آل الشيخ رد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك مؤكدًا أن كل ما دُفع من أموال في الاستثمار الرياضي في مصر كان هدفه الاستثمار ومحبة مصر وأهلها الطيبين، مطالبًا بعدم الزج باسمه في أي موضوع ومؤكدًا أن تلك الصفحة طويت تمامًا.

إذ كتب "لقد اطلعت على بعض التصريحات التي خرجت اليوم وتم ذكر اسمي فيها وأحببت أن أوضح أن كل ما دفع من أموال في الاستثمار الرياضي في بلدي الثاني مصر كان هدفه الاستثمار ومحبة مصر وأهل مصر الطيبين … أرجو عدم زج اسمي في أي موضوع .. صفحة استثماري الرياضي في مصر الحبيبة انتهت منذ سنوات ولا يوجد فيها أي منة أو فضل مني بل كان استثمارًا ودعمًا من محب لمصر وقيادتها وشعبها … أحببت أن اوضح ذلك وأتمنى أن تتفهموا رغبتي في إقفال الحديث في الماضي الذي لن يجدي بشيء … مع كامل محبتي وتقديري … وأدعوكم للاستمتاع بموسم الرياض".

يُشار إلى أن آل الشيخ سبق أن اشترى نادي بيراميدز المصري وضم له العديد من النجوم منهم ثلاثي الزمالك أحمد الشناوي وأحمد توفيق وعلي جبر، لكنه باع النادي وانسحب من الاستثمار الرياضي في مصر.

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