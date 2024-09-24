رد صارم من جيرارد على اتهامه بالتقليل من لاعبي الاتفاق عقب الخسارة أمام النصر

الاتفاق هزم العدالة بصعوبة في كأس الملك

رد ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق السعودي بصرامة وحسم على اتهامه بانتقاد لاعبيه والتقليل منهم بتصريحاته عقب الخسارة أمام النصر في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

الاتفاق كان قد خسر أمام النصر بثلاثية نظيفة قبل أن ينجح في تخطي العدالة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين مساء أمس لكن بعد معاناة وصعوبة بالغة، إذ لم ينجح في حسم اللقاء لصالحه سوى بهدفين في الدقائق الـ15 الأخيرة من عُمر المباراة.

المدرب الإنجليزي عبر عن عدم رضاه عن أداء الفريق طوال الـ75 دقيقة الأولى من مواجهة الكأس، إذ قال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "لست راضيًا عن الأداء والعدالة كان أفضل منا في الكثير من دقائق المباراة، لكننا حققنا الأهم بإحراز هدفين في آخر 1 دقيقة والتأهل إلى دور الـ16. علينا العمل بشكل أكبر للاستمرار في البطولة مستقبلًا".

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مراسل صحيفة الشرق الأوسط سأل جيرارد حول انتقاده لأداء فريقه عقب الخسارة القاسية أمام النصر، فأجاب بحسم وصرامة "هذا لم يحدث، لم أقلل من لاعبي فريقي، أنا فقط قلت إن اللاعبين الجدد يحتاجون وقتاً من أجل الانسجام، وأكرر أنني لم أقلل من لاعبي فريقي، يجب تصحيح هذه المعلومة في الإعلام، وبالمناسبة أبارك للجميع بمناسبة اليوم الوطني للمملكة".

يُشار إلى أن جيرارد يعيش موسمه الثاني مع الاتفاق، وكان قد حقق خلال الموسم الماضي 12 انتصارًا و12 تعادلًا وتعرض لـ10 هزائم في دوري روشن، وقد أنهى البطولة في المركز السادس.