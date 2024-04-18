رد صارم من أراوخو على جوندوجان، وإشارة جديدة حول مستقبله مع برشلونة!

المدافع الأوروجوياني تصدر عناوين الصحف بعد مواجهة باريس

قرر رونالد أراوخو مدافع برشلونة الرد على جميع الانتقادات التي وجهت له، كما كشف موقفه من الرحيل عن النادي الكتالوني في الصيف.

المدافع الأوروجوياني كان حديث الجميع بعد خروج برشلونة من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، بسبب تعرضه للطرد في وقت مبكر من الشوط الأول بمباراة الإياب على ملعب مونتجويك، مما ساعد الفريق الفرنسي على قلب تأخره بهدف نظيف إلى الفوز 4/1، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وفي هذا السياق قال أراوخو في مؤتمر صحفي مع مواطنه وقائد جيرونا كريستيان ستواني:"خطأي على باركولا؟ الأمور كانت 50/50، أنا حزين مثل أي مشجع لبرشلونة، أردنا التأهل إلى نصف النهائي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"نحن آسفون جدًا، من الواضح أن الجميع يشعر بالحزن، الأطفال والعائلات، ولكن هذه هي كرة القدم، هناك دائمًا فرصة للانتقام، سنحاول مرة أخرى الموسم القادم لأنني مقتنع بقدرة هذا الجيل على الفوز بدوري الأبطال".

وعن انتقاد إلكاي جوندوجان له:"أفضل الاحتفاظ بما أفكر فيه لنفسي، لدي بعض القيم التي يجب احترامها".

مستقبله وإمكانية التجديد:"النادي بدأ المحادثات مع وكلائي، نحن نفكر في المباريات القادمة وعندما ينتهي الموسم سيجلسون من أجل الحديث، ولكن عمومًا أنا سعيد للغاية في برشلونة أنا وعائلتي، وأريد القتال هنا حتى الموت".

جدير بالذكر أنه بالرغم من حديث أراوخو عن البقاء، إلا أن هناك العديد من التكهنات عن إمكانية اتجاه برشلونة لبيعه للحصول على مبلغ يصل من 80 إلى 100 مليون يورو، وسط اهتمام شديد من مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ بضمه.