رد صادم من بونجاح على إمكانية انضمامه للهلال

هل يمكن أن نرى بونجاح في الهلال؟

أجاب الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري ، على سؤال أحد المتابعين حول إمكانية انضمامه في المستقبل لنادي الهلال السعودي.

بونجاح يقدم مستويات جيدة مع صفوف السد القطري وارتبط اسمه بالانضمام إلى الأهلي المصري.

اللاعب فتح الباب عبر حسابه بموقع "انستجرام" للجمهور للإجابة عن الأسئلة التي تخص سوق الانتقالات أو رأي اللاعب في الشأن العام.

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وبسؤال أحد المتابعين له حول إمكانية الانضمام إلى صفوف الهلال السعودي في المستقبل أجاب قائلًا: "السد القطري" وبجوار اسم النادي علامة القلب.

بونجاح أكد أيضًا عشقه للنادي الأهلي بسبب أسطورة الفريق محمد أبوتريكة، وكذلك تشجعيه لريال مدريد وتعلقه بكريستيانو رونالدو.

جدير بالذكر أنّ السد القطري ودّع النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا على يد الهلال في نصف النهائي، ليحقق البطل السعودي اللقب الأسيوي الغالي.

بغداد بونجاح نجح في قيادة منتخب الجزائر للتتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، بعد التفوق على السنغال في المباراة النهائية.