رد صادم .. فلورنتينو بيريز يعلق على انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد

تعليق جديد من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بشأن انضمام مبابي إلى النادي الملكي..

تتسارع الأحداث بصورة غير مسبوقة فيما يخص مستقبل النجم كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، واحتمالية رحيله عن "حديقة الأمراء" متوجهًا إلى ريال مدريد الإسباني.

مبابي أرسل خطابًا إلى إدارة باريس سان جيرمان أواخر يونيو الماضي أكد خلاله عدم نيته لتفعيل بند تمديد عقده حتى 2025، مما أثار أزمة بين الطرفين انتهت أخيرًا بقرار الإدارة الباريسية باستبعاد نجم الفريق من رحلة الفريق التحضيرية إلى اليابان، وإدراجه في قائمة البيع.

ريال مدريد من جانبه لم يتدخل حتى الآن في العملية، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور، ويبدو أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي قد أرسل إشارة أخرى إلى مدى ابتعاد ناديه عن الأمر.

بيريز سئل عن احتمالية قدوم مبابي إلى ريال مدريد أثناء توجهه للإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد، ليرد قائلًا: "أنا دائمًا هادئ".

وعندما ألحت مراسلة إحدى القنوات التلفزيونية عليه في السؤال، رد عليها قائلًا: "اليوم هو يوم التصويت في الانتخابات، أنا هادئ".

عبارة "أنا هادئ" التي يستخدمها بيريز دائمًا تدل في كثير من الأحيان على ارتياحه بشأن عملية ما في سوق الانتقالات، وربما تدل الآن على ثقة رئيس النادي الملكي في إتمام صفقة التعاقد مع مبابي أخيرًا بعد سنوات من الانتظار.