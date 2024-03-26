رد سريعًا .. روبرت ليفاندوفسكي يحسم قراره من عرض السعودية التاريخي!

هل يرحل عن نادي برشلونة في الصيف؟

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اتخذ النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة؛ بعد تلقيه عرضًا مغريًا من المملكة العربية السعودية.

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ليفاندوفسكي تلقى خلال الأيام القليلة الماضية، عرضًا مغريًا من السعودية؛ للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم، مقابل 100 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد.

ووفقًا للإعلامي الرياضي فرناندو بولو عبر صحيفة "موندو ديبورتفو" الإسبانية، أغلق ليفاندوفسكي الباب أمام الانتقال إلى الملاعب السعودية، في الصيف القادم.

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بولو كشف في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عن أن المهاجم البولندي البالغ من العمر 36 سنة، يريد الاستمرار في صفوف العملاق الإسباني، خلال الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

ومن ناحيته.. لا يزال مسؤولو برشلونة، يثقون في قدرة ليفانوفسكي على التألق خلال الموسم الرياضي القادم؛ إلا أن هناك شكوك بشأن قدرته على استكمال عقده، الذي يمتد حتى 30 يونيو 2026.

وأعلن فيرناندو بولو أنه بناءً على ذلك، فإن خطة نادي برشلونة؛ هي استمرار روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق الأول، حتى صيف عام 2025؛ ثم البحث عن مهاجم عالمي، يقود المشروع الجديد؛ حيث يبقى الحلم الأكبر هو النرويجي إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

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