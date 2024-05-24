رد إساءة لابورتا بالإحسان.. أول بيان رسمي لتشافي عقب إقالته من برشلونة

هكذا أثبت أسطورة النادي الكتالوني عشقه للكيان

في أول رد فعل له على إقالته من تدريب برشلونة، وجه تشافي هيرنانديز العديد من الرسائل لكل المنتمين للنادي الكتالوني.

ونشر تشافي عبر إنستجرام بيانه الأول عقب الإقالة، والذي جاء كالآتي:-

"أعزائي المشجعين، وقتي على مقاعد البدلاء في برشلونة سينتهي يوم الأحد. ليس من السهل أبدًا مغادرة نادي حياتك، لكنني أفعل ذلك بفخر شديد، بعد عامين ونصف على رأس غرفة تبديل الملابس التي كانت بمثابة عائلة ثانية.

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"أريد أن أشكر دعم ومودة المشجعين، الذين كانوا دائمًا بجانبي وأظهروا لي دائمًا نفس الحب الذي كنت أشعر به خلال فترة وجودي كلاعب كرة قدم. اعتبارًا من يوم الأحد سأكون مشجعًا في المدرجات، سواء الآن في الملعب الأولمبي أو خلال بضعة أشهر في كامب نو. لأنه قبل أن أصبح لاعبًا أو مدربًا، فأنا من مشجعي برشلونة وأريد فقط الأفضل للنادي.

"لقد عملت مع مجموعة من اللاعبين الرائعين ومع طاقم عمل مذهل. بفضلهم جميعًا، حققنا الأهداف التي حددناها، والتي بلغت ذروتها العام الماضي بالفوز بالدوري وكأس السوبر. لم تسر الأمور هذا الموسم كما أردنا، لكننا خططنا وساعدنا في تطوير جيل جديد من لاعبي كرة القدم الشباب من لا ماسيا الذين يلهموننا جميعًا كمشجعين لبرشلونة.

"شكرا جزيلا للجميع. للجماهير واللاعبين والموظفين والرئيس ومجلس الإدارة والمديرين الرياضيين والإعلاميين وكل من شاركت معهم الرحلة طوال موسمين ونصف، أتمنى الأفضل للنادي الذي أحمله في قلبي، فيسكا برشلونة (يحيا برشلونة)".



