ردًا على هجوم رونالدو عليه.. أسطورة يونايتد يطالب بفسخ عقد كريستيانو

هجوم قوي على رونالدو بعد مقابلة بيرس مورجان

أصر أسطورة نادي مانشستر يونايتد، جاري نيفيل، أن إدارة فريق الشياطين الحمر عليها أن تفسخ تعاقدها من المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد المقابلة المثيرة للجدل التي أجراها مع بيرس مورجان.

وكان صروخ ماديرا قد تحدث عن نيفيل نفسه خلال الجزء الذي نشر يوم أمس، حيث أوضح أنه لم يعجبه أسلوب جاري في نقده وهاجم واين روني أيضًا.

الأمر الذي جع نيفيل يتحدث مع "Sky Sports News" ويقول: "لا أعتقد أن رونالدو يريد طريقًا للعودة. لم يكن ليقوم بهذه المقابلة إذا كان يريد طريقًا للعودة. أعتقد أن هذه المقابلة، لكي نكون منصفين، كانت لتصدر العناوين الرئيسية، ولنهاية مسيرته في مانشستر يونايتد".

وواصل: "في هذه اللحظة من الزمن، أتساءل ما الذي يفعله مانشستر يونايتد، لأن حقيقة الأمر هي إنهم يعرفون أن عليهم إنهاء عقد كريستيانو، وإلا فإنهم يفتحون الباب أمام أي لاعب يمكنه أن يأتي وينتقد النادي في المستقبل".

واختتم: "ربما يريد كريستيانو ذلك أيضًا، لكن لا داعي لأن ينتهي بهذا الشكل. كان من الممكن أن يجتمع قبل بضعة أسابيع ويسلك طريقًا سلسًا، لكنه لم يحدث. أتفق مع بعض الأشياء التي قالها رونالدو، لكن الحقيقة هي أنه إذا كنت موظفًا في شركة وقلت هذه الأشياء، فيجب إنهاء عملك، ولا شك أن على مانشستر يونايتد القيام بذلك في الأيام القليلة القادمة".