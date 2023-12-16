ردًا على مورينيو.. جوارديولا: نجحت بسبب المال؟ أنا استثنائي ولم تحقق ما وصلت له

حرب التصريحات تشتعل من جديد

لا يزال لهيب المعارك "غير المباشرة"، بين جوزيه مورينيو وغريمه بيب جوارديولا، يتصاعد حتى وإن كانت الحرب مشتعلة تحت الرماد، فبين الحين والآخر يلقي أي منهما كرة النار في ملعب الآخر ولا يتأخر الرد كثيرا.

كان مورينيو قد تحدث عن غريمه الإسباني، مؤكدًا أنه يدرب فريقًا يملك قدرة شرائية هائلة، تجعله قادرًا على شراء لاعب مثل كالفين فيليبس بـ80 مليون يورو والتخلي عنه في الميركاتو التالي بسهولة من أجل شراء البديل.

مورينيو أكد أن الهدف من تصريحاته ضرب المثل ليس أكثر والتعبير عن معاناته، حيث يشكو المدرب البرتغالي من ضعف قائمة فريقه وقدراته الشرائية، قائلًا: "لا أقصد أنني أشعر بالغيرة، لكن انظروا إلى السيتي، دفعوا 80 مليون يورو لشراء كالفين فيليبس، والآن قال جوارديولا إنه سيكون من الأفضل له أن يغادر في يناير، لذلك سيغادر بكل سهولة وسيحصلون على بديل آخر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رد جوارديولا لم يتأخر كثيرًا، حيث تطرق للحديث في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للصحفي فابريزيو رومانو، عن "الأشخاص الذين يعتقدون أن نجاح مانشستر سيتي كان سهلا بسبب المال"، قائلًا: "نجاحنا لا يرتبط بالمال فقط .. نحن نعتقد أن نجاحنا كان أمرًا استثنائيًا".

وأضاف بيب: "لا تعتقد الأندية حقا أن الأمر كان سهلا وإلا لفعلوا ذلك أيضًا.. إنهم لم يفعلوا ذلك، لكن نحن من فعلناه".

ورفض جوارديولا، الحديث بوضوح عن الصفقات الجديدة لفريقه في الميركاتو الشتوي، قائلًا: " ليس لدي أي شيء في ذهني حاليًا. يعتمد الأمر على وجود قائمة راحلين أم لا.. ولا أعرف ما سيحدث، البعض يبقى ويرحل، لكن مسألة الصفقات تعتمد على قوام الفريق، وعلى مدى اعتمادنا على اللاعبين الشباب.. سنرى ما سيحدث".