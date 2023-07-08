ردًا على كيليان مبابي .. باريس سان جيرمان يحذف صورته ويهدد باستبعاده!

ماذا حدث؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن الأمور بين كيليان مبابي وإدارة باريس سان جيرمان تعقدت تمامًا بعد تصريحات اللاعب الأخيرة.

وقال مبابي في تصريحات صحفية، أن لعبه فى باريس سان جيرمان لا يساعده كثيراً لأنه فريق منقسم، وأكد سابقًا على رغبته في الرحيل.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" فإن إدارة باريس سان جيرمان تضغط حاليًا بشدة على مبابي للرحيل هذا الصيف للاستفادة من بيعه وحتى لا يرحل مجانً الموسم القادم.

وتابعت الصحيفة، أن مبابي رفض بالفعل ثلاثة عروض تعاقدية جديدة من باريس سان جيرمان ولذلك يريد النادي التخلص منه سريعًا.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الباريسي يفكر في استبعاد مبابي من جولته التحضيرية للموسم الجديد في اليابان والمقرر لها في الفترة من 22 يوليو إلى 2 أغسطس المقبل.

وحذف باريس سان جيرمان مبابي من الصورة الخاصة بالمباراة الودية المنتظرة مع فريق النصر السعودي يوم 27 يوليو المقبل.

ويرتبط مبابي ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى فريق ريال مدريد هذا الصيف.