ردًا على ضربة الهلال .. الأهلي ينتظر نجم عالمي "مصاب" لضمه

أحمد فرهود
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مفاجأة في ميركاتو النادي الأهلي الصيفي

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اتخذ مسؤولو النادي الأهلي السعودي، قرارًا مثيرًا؛ بعد اقتراب خسارة صفقة النجم الإيطالي ماركو فيراتي، متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي، لمصلحة الهلال.

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فيراتي توصل - وفقًا لعدد كبير من التقارير العالمية -، إلى اتفاق مع الهلال السعودي؛ للانضمام إلى صفوفه لمدة 3 سنوات، في انتظار الموافقة النهائية من نادي العاصمة الفرنسية.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، سينتظر مسؤولو الراقي، النجم الفرنسي "المصاب" بول بوجبا، متوسط ميدان يوفنتوس الإيطالي، حتى اليوم الأخير من الميركاتو، في محاولة للتعاقد معه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأهلي، سيتابع تطور شفاء بوجبا من الإصابة التي يُعاني منها حاليًا، قبل تسريع عملية التعاقد معه؛ لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

جدير بالذكر أن نجم خط الوسط الفرنسي، حضر إلى السعودية، خلال الأيام القليلة الماضية؛ وسط أنباء عن تلقيه عروضًا مغرية للانضمام إلى الأهلي أو الاتحاد.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 42301كريم بنزيما
  • 4231خاليدو كوليبالي
  • 5841روبرتو فيرمينو
  • 3590نجولو كانتي
  • 7096مارسيلو بروزوفيتش
  • 11023صفقة أخرى
74082 الأصوات