ردًا على تعثر الصفقة .. الاتحاد يختار "بديل" محمد صلاح

اسم عالمي كبير قد ينتقل إلى الاتحاد..

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حدد مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، صفقة "بديلة" للنجم المصري محمد صلاح؛ لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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صلاح البالغ من العمر 31 سنة، كان ولايزال هدفًا كبيرًا للعميد الاتحادي؛ لكن.. التقارير الأخيرة تؤكد على بقائه مع العملاق الإنجليزي ليفربول، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

وبناء على ذلك.. أعلن الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، تحديد مسؤولو الاتحاد، "اسمًا بديلًا" لضمه للفريق في الصيف القادم، ومن الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج" أيضًا.

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جاليتي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عن أن هذا الاسم؛ هو الكوري الجنوبي سون هيونج مين، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وقال الإعلامي الرياضي: "يظل صلاح هو الهدف الأساسي للاتحاد؛ لكن بالنظر إلى أن الأمور تسير بوتيرة بطيئة معه، فإن لاعب توتنهام، يظهر كبديل جديد مهم".

وكان اسم سون، قد ارتبط في أوقاتٍ سابقة، بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل أن تختفي التقارير التي تتحدث عن إمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي، مؤخرًا.

جدير بالذكر أن سون هيونج مين البالغ من العمر 31 سنة، يلعب في صفوف توتنهام هوتسبير منذ عام 2015؛ حيث سجل 161 هدفًا وصنع 83 آخرين، خلال 403 مباريات رسمية في مختلف المسابقات.

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