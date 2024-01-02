ردًا على الانتقادات .. نجم الأهلي يحرج الجماهير بـ"مقارنة نفسه" مع كريستيانو رونالدو

نجم النادي الأهلي يرد على الانتقادات الجماهيرية

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من فترة لأخرى.. يحرص أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، على الرد عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، على الانتقادات الجماهيرية التي يتعرض لها.

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الأهلي انتفض في الفترة الأخيرة، بعد بداية متذبذبة في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث يحتل المركز الثالث - حاليًا -، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، جناح الفريق الأهلاوي، نشر صورة عبر حسابه الرسمي بـ"انستجرام"، مساء اليوم الثلاثاء؛ تحتوي على مقارنة بينه والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي.

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الصورة توضح صناعة ماكسيمين، 8 أهداف في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، وبفارق صناعة واحدة فقط عن رونالدو.

وأراد النجم الفرنسي بهذه الصورة، أن يظهر للجماهير، بأنه يقدّم مستوى رائع في الموسم الرياضي الحالي، على عكس الانتقادات التي يتعرض لها؛ والدليل رقمه القريب من الأسطورة البرتغالية، في صناعة الأهداف.

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جدير بالذكر أن آلان سانت ماكسيمين، البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى النادي الأهلي في صيف 2023، قادمًا من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وفي عقد لمدة 3 سنوات.

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