ردًا على تمرده.. برشلونة يجمد أرتور

المنتقل إلى يوفنتوس أرتور خارج حسابات برشلونة في مواجهة بايرن ميونخ

قرر برشلونة تجميد لاعبه الدولي البرازيلي أرتور ميلو بسبب ما قام به من تمرد ورفض للمشاركة في التدريبات استعدادًا لمباريات دوري الأبطال.

وكان برشلونة قد أتمم اتفاقه مع يوفنتوس على استبدال أرتور بميراليم بيانيتش بدايةً من الموسم المقبل مع دفع البيانكونيري لـ10 ملايين يورو إضافية.

وبعد نهاية الموسم المحلي في إسبانيا تحصل لاعبو الفريق الكتالوني على راحة لمدة أسبوع ثم عادوا استعدادًا لمنافسات دوري أبطال أوروبا، غير أن أرتور لم يعد مطلقًا من البرازيل.

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وبناء على ذلك، قررت إدارة برشلونة أن تجتمع من أجل مناقشة الطريقة الأمثل للتصرف مع متوسط الميدان البرازيلي بعد قراره بالتمرد على النادي.

واجتمع أرتور مع أبيدال سكرتير النادي الفني، في مقر تدريبات البلوجرانا من أجل إغلاق القضية نهائياً والبت في مستقبل الفريق في الأيام المتبقية له مع النادي.

وبعد اجتماع للمدرب كيكي سيتيين مع أبيدال وأفراد من الإدارة، توصلوا إلى قرار بتجميد مشاركته في التدريبات والمباريات.

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وبذلك سيغيب أرتور عن برشلونة قبل المواجهة الهامة أمام بايرن ميونخ والتي ستقام مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.