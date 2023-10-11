"رحيل 3 نجوم عن الاتحاد .. والاقتراب من قيد اسم مفاجئ"

مفاجآت كبرى منتظرة في نادي الاتحاد

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يبدو أن الأيام القليلة القادمة؛ ستشهد مفاجآت بـ"الجملة"، داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

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الاتحاد بطل ثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بشكل متذبذب في الأداء والنتائج.

ووفقًا لصحيفة "المدينة"، قررت الإدارة الاتحادية، الاستغناء عن 3 محترفين أجانب، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024"، في محاولة لإنقاذ الموقف، والعودة للمنافسة بقوة، في الموسم الحالي.

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وكشفت الصحيفة، عن أن جميع الأجانب، سيخضعون لتقييم مكثف من البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول؛ من الآن وحتى شهر يناير، لتحديد الراحلين منهم.

وفجّرت الصحيفة، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها إمكانية إعادة "قيد" البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، في قائمة نادي الاتحاد المحلية؛ كأولى اللاعبين الأجانب، بدلًا من الثلاثي الذي سيتم الاستغناء عنهم.

جدير بالذكر أن جوتا، الذي انضم إلى الاتحاد في صيف العام الحالي، مقيد في قائمتي الفريق "الآسيوية" و"الدولية"؛ إلا أنه تم رفع اسمه محليًا؛ بسبب تواجد 8 محترفين أجانب؛ وهو الحد الأقصى وفقًا للوائح السعودية.

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