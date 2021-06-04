رحيل نجم ميلان السابق مبكرًا في سن العشرين

نبأ مروع للغاية..

استيقظ عشاق ميلان يوم الجمعة على نبأ حزين للغاية بوفاة لاعب أكاديمية الروسونيري السابق سيد فيزين عن عمر ناهز العشرين عامًا.

ولا يزال سبب وفاة اللاعب صاحب الأصول الإثيوبية مجهولًا حتى الآن.

وولد فيزين في إثيوبيا عام 2000، ثم انتقل إلى إيطاليا عندما كان طفلًا وتبنته أسرة هناك، وبعد ذلك انتقل إلى ميلان للعب في شباب النادي العملاق.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية كشفت أن فيزين كان زميل السكن للحارس جيانلوليجي دوناروما، عندما تزاملا سويًا في شباب ميلان.

واعتزل فيزين كرة القدم في 2016 بعد آخر تجاربه في بينيفينتو، ثم عاد إلى إقليم كامبانيا حيث لعب هناك كرة القدم الخماسية مع أتلتيكو فيتاليكا.

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ناديه الحالي نعى وفاة فيزين في بيان رسمي كتب فيه "ابتسامتك وموهبتك التي لا شك فيها ستبقى إلى الأبد في أذهاننا".

"سنجلب في قلوبنا دائمًا تقديرك وعزمك على رؤية كرة القدم كوسيلة لكسب المال."

وأتم البيان "اليوم تغادر كما وصلت، تتركنا مندهشين لا نقوى على الكلام، ستبقى إلى الأبد في تاريخ كل واحد منا، لأن روابط من يحبوا دون انتظار مقابل تبقى إلى الأبد".

Non ci sono parole giuste per dire addio a un ragazzo di 20 anni: i nostri pensieri vanno a Seid Visin, alla sua famiglia e a chi gli voleva bene. pic.twitter.com/sRSCExqw1x — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) June 4, 2021

أما ميلان ففي بيان مقتضب كتب "لا توجد كلمات لتوديع فتى في عمر العشرين عامًا، ارنا تذهب إلى سيد فيزين وعائلته وأولئك الذين يحبونه".