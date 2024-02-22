"رحيل كيليان مبابي سيفيد باريس سان جيرمان!"

في فرنسا، صوت رحيل مبابي يعلو كل شيء

يرى رئيس نادي ليون الفرنسي السابق، ونائب رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الحالي جان ميشيل أولاس، أن ثمة أمورًا إيجابية حول رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان.

وقال أولاس في تصريحات لشبكة "آر إم سي" الفرنسية: "رحيل كيليان أكثر عاطفية من إبرام الاتفاقيات التجارية بشأن حقوق البث التلفزيوني! لقد مكث في باريس 7 مواسم، حين كنا أبطالًا (في ليون) لم يمكث أي لاعب لمدة 7 سنوات على الإطلاق".

وأكد أولاس أن مبابي "غير مشكوك في ولائه ووطنيته لفرنسا كما نراه دائمًا في المنتخب الوطني" وأنه ينتظر "سماع أخبار جيدة بشأن استدعائه لأولمبياد 2024".

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وتحدث أولاس عن تأثير رحيل مبابي على الدوري الفرنسي برمته فقال: "من المبكر أن نتحدث عن هذا الأمر، الدوري الفرنسي سيظل نفسه بالطبع، لكن قد يترك مردودًا جيدًا لدى ناصر الخليفي وفريقه باريس سان جيرمان، ربما يتمكن من جلب لاعبين أو ثلاثة يعيدون الثقة إلى باريس سان جيرمان، ربما يعزز رحيله استقرار الفريق.. لا أعلم!".

وتابع: "آمل أن يتحول هذا الرحيل إلى فرصة، على كل حال أتمنى أن يكون الموسم الجاري جيدًا لكل من باريس سان جيرمان وكيليان معًا".