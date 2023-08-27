"رحيل كريم بنزيما مهم" .. جرس إنذار من إرباك محمد صلاح لصفوف الاتحاد

صفقة الفرعون المصري تربك البيت الاتحادي!

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في الوقت الذي يرى الكثيرون به أن المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، هو القطعة الناقصة في ميركاتو الاتحاد السعودي الجاري، هناك من يرى أن ضمه يعني حدوث "تخمة" في الفريق.

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بحسب التقارير السعودية وتحديدًا برنامج "الديوانية" فإن المحترف المصري سيتجه لدبي الإماراتية عقب خوضه مواجهة نيوكاسل الليلة مع الريدز، في الدوري الإنجليزي، للخضوع للكشف الطبي، تمهيدًا للتوقيع مع العميد.

هذه التقارير تأتي رغم نفي الألماني يورجن كلوب؛ المدير الفني للفريق الإنجليزي، رحيل مو، مشددًا على التزام الأخير مع الفريق في الموسم الجاري بنسبة 100%.

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لكن التقارير السعودية دفعت الإعلامي الرياضي حافظ المدلج، لإطلاق جرس إنذار لإدارة الاتحاد، تحسبًا لإبرام الصفقة، إذ قال خلال تصريحاته لبرنامج "الديوانية": "تعاقد كافة الأندية مع ثمانية أجانب، لا بد أن يلعب جميعهم وإلا لن يستفيد أحد، حرام أن تدفع مبالغ على لاعب لتجلسه على مقاعد البدلاء مهما كان، في الاتحاد حال التعاقد مع صلاح، مستحيل أن يلعب بنزيما وصلاح وحمد الله ورومارينيو، الفريق يعاني من زحمة، أي منهم سيجلس احتياطيًا يجب أن يرحل حتى لو كان بنزيما أو حمد الله".

وأضاف: "رغم أن حمد الله وروما وكورونادو أثبتوا أنفسهم الموسم الماضي، جميعهم أوراق رابحة، لكن جلوس أحدهم على الدكة، يعني رحيله أفضل".

يذكر أن الاتحاد خلال الصيف الجاري تعاقد مع الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي، البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، البرازيلي فابينيو، بجانب الثنائي المحلي صالح العمري وسلطان الفرحان.

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