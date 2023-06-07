رحيل كريم بنزيما للاتحاد أنهى المنافسة؟ رسميًا | فينيسيوس جونيور الأفضل في ريال مدريد

البرازيلي واصل تقديم مستويات رائعة مع ريال مدريد في موسم 2022-2023.

فاز البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب في نادي ريال مدريد عن موسم 2022-2023، والتي تقدمها إحدى الشركات الراعية للنادي الملكي.

موسم البرازيلي مع ريال مدريد كان مثيرًا للغاية، بعدما تمكن من تسجيل 23 هدفًا وتقديم 21 تمريرة حاسمة في 55 مباراة خاضها في جميع المسابقات خلال الموسم المنقضي.

تطور فينيسيوس جونيور استمر خلال الموسم الحالي، حيث أضاف المزيد من الثقة والإبداع إلى أسلوب لعبه، وشكل شراكة مذهلة مع الفرنسي كريم بنزيما، قبل رحيله إلى نادي الاتحاد السعودي.

وحقق فينيسيوس جونيور الفوز بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد، والتي تقدمها نفس الشركة الراعية للنادي الملكي، 5 مرات هذا الموسم.

وشهد موسم 2022-23 فوز ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا، وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي، فيما فقد النادي الملكي لقب الدوري الإسباني لصالح برشلونة، وودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي.