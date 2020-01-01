رحيل كافاني يقرّب جريزمان من باريس سان جيرمان

هل ينتقل جريزمان إلى باريس سان جيرمان بعد تجربة قصيرة مع برشلونة؟

كشفت عدة مصادر صحفية أن هناك احتمالية لينتقل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى باريس سان جيرمان بعد ما واجهه من مشاكل في برشلونة .

وكان جريزمان قد انضم إلى ببرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه واجه مشاكل في التأقلم وأثير الجدل حول توتر علاقته مع ميسي.

وفي ذلك الإطار، قالت بعض المصادر الصحفية إنه ليس إنتر فقط من يرغب في ضم النجم الدولي الفرنسي، حيث أن باريس سان جيرمان قد يحسم الصفقة في وقت قياسي؟.

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وعلى الأرجح سيرحل إيدينسون كافاني عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي حيث ينتهي عقده مع افريق هذا الصيف ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاقية من أجل تجديده.

وأصبح باريس سان جيرمان مهتمًا بجريزمان لدرجة أن بعض وسائل الإعلام الفرنسية قد قالت بالفعل إنه كانت هناك بعض الاتصالات مع اللاعب الفرنسي لمعرفة رأيه ووضعه الحقيقي

ويعتبر وضع اللاعب مع برشلونة هو الدافع وراء اهتمام باريس سان جيرمان بضمه، حيث أن جريزمان لم يلعب مع الفريق الكتالوني سوى بعض الدقائق وحل بديلًا في أوقات كثيرة ولم يسجل كثيرًا ولم يتأقلم.

وسيحتاج الأمر لأن يحسم سريعًا إذا أراد نادي العاصمة الفرنسية التعاقد مع اللاعب، حيث تم تخفيض سوق الانتقالات الصيفية إلى شهر واحد فقط بالنسبة للأندية في الدوري الفرنسي.

ويحتاج الأمر للحسم سريعًا حيث لم يتبق سوى خمسة أيام للأندية الفرنسية ومن بينها باريس سان جيرمان إذا أرادوا التعاقد مع لاعبين جدد، وذلك قبل انتهاء فترة الانتقالات يوم الاثنين المقبل السابع من يوليو

سيكون ذلك من حيث ضم اللاعبين الجدد فقط، ولكن سيكون هناك فرصة لأن يخرج بعض اللاعبين من باريس سان جيرمان والأندية الفرنسية حتى الخامس من أكتوبر، وهو موعد نهاية الميركاتو بالنسبة لأووربا.

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يذكر أن رغبة برشلونة في ضم نيمار قد تسهل عملية انتقال جريزمان إلى باريس سان جيرمان في مقابل عودة النجم البرازيلي إلى الفريق الكتالوني.