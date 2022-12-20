رحيل عدوه.. شرط بنزيما للعودة للمشاركة مع فرنسا!

بنزيما قد يستمر مع فرنسا

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن إمكانية تراجع كريم بنزيما عن قرار الاعتزال الدولي، والعودة إلى المشاركة مع منتخب الديوك في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 بألمانيا.

وكان مهاجم ريال مدريد قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد إخفاق فرنسا في الحصول على كأس العالم بعد الخسارة أمام الأرجنتين في لقاء النهائي بركلات الترجيح.

وبحسب ما ورد من "Foot Mercato" فإن كريم سيتراجع عن قراره في حالة واحدة فقط، وهي مغادرة المدرب ديدييه ديشان لمنصبه الفني من المنتخب الفرنسي وتواجد زين دين زيدان في مسؤولية تدريب الديوك.

حيث أضاف التقرير أن مشكلة بنزيما الحقيقية مع فرنسا هي المدرب ديشان ولا يوجد أي شيء آخر يقف أمامه للعب مع فريق الديوك.

وتأتي تلك الأنباء في أعقاب التقارير المنتشرة حول إمكانية رحيل ديشان بالفعل في الفترة المقبلة، فيما يتصدر زيدان قائمة الأسماء المرشحة لخلافته بطبيعة الحال.