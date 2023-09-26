رحيل سلطان الغنام؟ .. حقيقة "مساومة" نجم النصر لإدارة آل معمر

حسم مستقبل نجم نادي النصر

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عاشت جماهير نادي النصر السعودي، ساعات من القلق؛ بشأن "مستقبل" أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

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إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر تعمل حاليًا، على تجديد عقود أكثر من لاعب محلي؛ بعد نهاية سوق الانتقالات الصيفي، والذي شهد التعاقد مع أكثر من اسم عالمي؛ على رأسهم الجناح السنغالي ساديو ماني، ومتوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عن حقيقة "مساومة" سلطان الغنام، ظهير أيمن الفريق النصراوي لـ"الإدارة"، من أجل التجديد.

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ونفى العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، كل الأخبار التي تشير إلى رفض الغنام، عرضًا من النصر لـ"تجديد عقده"، مقابل 8 ملايين ريال في الموسم، واشتراطه الحصول على 10 ملايين.

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن الظهير الأيمن الدولي، جدد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالفعل، حيث أصبحت الأمور منتهية تمامًا.

جدير بالذكر أن سلطان الغنام، انضم إلى النصر في صيف 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي السعودي؛ حيث سجل 11 هدفًا وصنع 24 آخرين، خلال 180 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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