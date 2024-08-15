تحسبًا لرحيل سعود عبدالحميد .. لاعب هولندا يخطف أنظار الهلال

القلق يحرك مسؤولي الهلال..

رغم التمسك الكبير بالظهير الأيمن سعود عبدالحميد إلا أن هذا لم يمنع الهلال من وضع خطة بديلة، تحسبًا لرحيله خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

أزمة كبرى ضربت الزعيم خلال الصيف الجاري، إذ زعمت بعض التقارير أن سعود قرر التمرد على ناديه في ظل رفض رحيله رغم بقاء موسم وحيد في عقده.

لكن اليوم شهد عديد التطورات، إذ زعمت بعض التقارير أن وكيل الظهير الأيمن موجود بالفعل في إيطاليا، للتفاوض مع روما، وأن الأخير سيلتحق به الأسبوع المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

على إثر ذلك، أوضحت صحيفة "اليوم" السعودية أن الهلال بدأ التحرك لاختيار بديل عبدالحميد، لحسم الصفقة قبل إغلاق الميركاتو الصيفي لأبوابه في السعودية في الثاني من سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهولندي جيريمي فريمبونج؛ ظهير باير ليفركوزن الألماني، يأتي كخيار أول لتعويض رحيل نجمه المحتمل.

الهولندي -صاحب الـ23 عامًا- مرتبط بعقد مع النادي الألماني يمتد لنهاية موسم 2027-2028، بعدما كان قد انضم له في يناير 2021 قادمًا من سيلتك الإسكتلندي.

وخاض فريمبونج الموسم الماضي في 47 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 12 آخرين، ليساهم في حصد لقبي الدوري المحلي وكأس ألمانيا.