رحيل سبعة نجوم.. ثورة بقيادة إنريكي في باريس سان جيرمان!

ماذا قرر المدرب الإسباني!؟

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن ثورة منتظرة من المدرب لويس إنريكي في صفوف باريس سان جيرمان خلال ما تبقى من سوق الانتقالات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريسيان"، والتي أكدت أن المدرب في طريقه للتخلي عن سبعة لاعبين دفعة واحدة.

وأوضحت الصحيفة أن المدافع ميلان شكرينيار يأتي على رأس هؤلاء في ظل عدم اقتناع المدرب الإسباني بما يقدمه من مستويات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كذلك أوضحت أن دانيلو وموكيلي وندور لن يكونوا ضمن خدد المدرب، ومعهم اللاعب أوجارتي، وكاري الذي لا يعجب إنريكي مستواه البدنية، بالإضافة إلى كارلوس سولير الذي عرضه باريس بالفعل للبيع مقابل 20 مليون يورو.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد خسر كيليان مبابي في الصيف الجاري بالفعل، كما كان يستهدف ضم ليني يورو وفشل بعد انتقال الأخير لمانشستر يونايتد.