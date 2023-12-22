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رحيل روبرتو فيرمينو عن الأهلي؟ .. ماتياس يايسله يرد رسميًا

أحمد فرهود
Roberto Firmino Ahli 2023-2024Getty
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مستقبل روبرتو فيرمينو لا يزال يثير الجدل في النادي الأهلي

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كشف الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، عن حقيقة رحيل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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فيرمينو انضم إلى الأهلي، في صيف العام الحالي؛ حيث سجل 3 أهداف "هاتريك" في مباراته الأولى مع الفريق، قبل أن يبتعد عن التهديف منذ ذلك الوقت؛ ليفقد مكانه في التشكيل الأساسي.

ونفى يايسله في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأهلي والحزم، مساء اليوم الجمعة، أن يكون استبعاد فيرمينو عن اللقاء؛ مؤشر لرحيله في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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واعترف المدير الفني الألماني، بتراجع مستوى المهجم البرازيلي، الذي لا يعيش أفضل أيامه؛ قائلًا: "لكنه يتدرب جيدًا، ويملك عقلية ممتازة، واستبعاده عن المباريات؛ ليس مؤشرًا لرحيله".

وبخصوص الفوز على الحزم (4-0)، في الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، أكد يايسله، على أن خطته بدأت تعمل جيدًا في الفريق.

وأشار ماتياس ياسله، إلى أن تحسن خط الدفاع والحارس السنغالي إدوارد ميندي، ساهم في محافظة الأهلي على نظافة شباكه، في المباريات الخمس الأخيرة، واعدًا بالمزيد في الفترة القادمة.

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