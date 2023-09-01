رحيل جماعي لـ"ثلاثي الهلال" إلى هذا الفريق السعودي الكبير!

الهلال يودع ثلاثي جديد قريبًا

SHAHID

وافق مسؤولو نادي الهلال السعودي، على رحيل 3 نجوم من الفريق الأول لكرة القدم "دفعة واحدة"، خلال الأسبوع الأخير من الميركاتو الصيفي الحالي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال قام بثورة في صفوفه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتعويض خيبات الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، والذي اكتفى فيه بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، فقط.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي طلال العتيبي، رحيل 3 نجوم من الزعيم الهلالي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكشف العتيبي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، عن أن حارس مرمى وقلب دفاع، سينتقلان بشكل نهائي من الهلال إلى الشباب، بينما اللاعب الثالث، سيذهب على سبيل الإعارة؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط.

ولم يوضح الإعلامي الرياضي، هل هذا الثلاثي، سينتقل إلى الليث الشبابي، ضمن صفقة المدافع الدولي حسان تمبكتي، الذي انضم إلى الفريق الأزرق رسميًا، أم بشكل منفصل.

وكانت أنباء ترددت في وقتٍ سابق، عن دخول الثلاثي قلب الدفاع محمد جحفلي والظهير الأيمن حمد اليامي والمهاجم عبد الله رديف، ضمن صفقة تعاقد نادي الهلال، مع تمبكتي، من الشباب.

SHAHID