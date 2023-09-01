تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

رحيل جماعي لـ"ثلاثي الهلال" إلى هذا الفريق السعودي الكبير!

أحمد فرهود
Fahad bin Nafel - Al HilalGOAL AR
الهلالالشبابحسان التمبكتيدوري روشن السعوديانتقالات

الهلال يودع ثلاثي جديد قريبًا

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

وافق مسؤولو نادي الهلال السعودي، على رحيل 3 نجوم من الفريق الأول لكرة القدم "دفعة واحدة"، خلال الأسبوع الأخير من الميركاتو الصيفي الحالي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال قام بثورة في صفوفه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتعويض خيبات الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، والذي اكتفى فيه بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، فقط.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي طلال العتيبي، رحيل 3 نجوم من الزعيم الهلالي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي.

المباريات التالية

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكشف العتيبي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، عن أن حارس مرمى وقلب دفاع، سينتقلان بشكل نهائي من الهلال إلى الشباب، بينما اللاعب الثالث، سيذهب على سبيل الإعارة؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط.

ولم يوضح الإعلامي الرياضي، هل هذا الثلاثي، سينتقل إلى الليث الشبابي، ضمن صفقة المدافع الدولي حسان تمبكتي، الذي انضم إلى الفريق الأزرق رسميًا، أم بشكل منفصل.

وكانت أنباء ترددت في وقتٍ سابق، عن دخول الثلاثي قلب الدفاع محمد جحفلي والظهير الأيمن حمد اليامي والمهاجم عبد الله رديف، ضمن صفقة تعاقد نادي الهلال، مع تمبكتي، من الشباب.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

196237 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 95115كريم بنزيما
  • 10142خاليدو كوليبالي
  • 18414روبرتو فيرمينو
  • 8252نجولو كانتي
  • 21062مارسيلو بروزوفيتش
  • 43252صفقة أخرى
196237 الأصوات

اختيارات المحررين