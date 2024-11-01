رحيل تين هاج يقدم هدية قديمة في فانتازي الدوري الإنجليزي

ماذا بعد رحيل الهولندي وما تأثيره على دوري فانتازي أمازون وجول؟

يبدو أن إعلان مانشستر يونايتد رحيل مدربه إيرك تين هاج، وتعيين الأسطورة الهولندية رود فان نيستلروي لقيادة الفريق بشكل مؤقت، سيؤثر إيجابيا على عناصر الشياطين الحمر، في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية.

فمنذ أن حل المدرب الهولندي على الفريق، وتراجع أكثر من لاعب مميز على مستوى الفانتازي، وتراجعت كذلك النقاط القادمة من الفريق، حتى أن جميع المشاركين في اللعبة، باتوا يفضلون الابتعاد عن عناصر مانشستر يونايتد من الأساس، بعد فقدانهم الأمل في نقاطه.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

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تحرر النجوم

بعد ساعات قليلة فقط من رحيل تين هاج، اكتسح الشياطين الحمر ليستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين (5-2)، ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في أول مباراة للفريق تحت قيادة المدرب رود فان نيستلروي.

وكان انتصار الفريق بهذا الأداء، وتسجيل هذا العدد من الأهداف أمام فريق بحجم ليستر سيتي، شيء غير معتاد في فترة تين هاج الأخيرة، حيث كان أكبر انتصار حققه الفريق في البريميرليج هذا الموسم، بثلاثة أهداف أمام ساوثهامبتون.

وبخلاف النتيجة الكبيرة، يبدو أن نجوم الفريق تحرروا نفسيًا من عهد المدرب الهولندي، الذي كشفت تقارير عديدة، أنه كان ضعيفًا في التواصل مع اللاعبين، وفاشلا في شحن غرفة الملابس بالحماس والروح القتالية.

هدية قديمة

لا ينسى أي متابع للعبة الفانتازي الأيام الذهبية لنجم مانشستر يونايتد ولاعب الوسط برونو فيرنانديش، حيث كان الدولي البرتغالي بمثابة منجم نقاط، وكان يناطح كلا من محمد صلاح نجم ليفربول وإيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي، وكل عمالقة النقاط في اللعبة.

برونو عاد مجددًا في مباراة ليستر بالكأس وسجل هدفين من بين خماسية الفريق، وجاء الهدف الأخير بطريقة تحمل مهارة كبيرة من النجم البرتغالي، وتؤكد مرة أخرى تحرره من قيود تين هاج النفسية والتكتيكية كذلك.

وننصح باستقطاب برونو فيرنانديش في الجولات القادمة، لأن الأمر يستحق المجازفة، حيث ينتظر الفريق مباريات سهلة نسبيا بعد مواجهة تشيلسي في المباراة المقبلة، وحتى أمام البلوز أنفسهم، يستطيع برونو أن يترك بصمته في أي لحظة.

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