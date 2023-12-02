رحيله قد يكون أقرب من المتوقع .. ليفاندوفسكي يثير المتاعب في برشلونة!

طريق وحيد لرحيل البولندي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إمكانية رحيل روبرت ليفاندوفسكي عن صفوف برشلونة بشكل مبكر وقبل انتهاء عقده مع الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن النادي الكتالوني غير سعيد في الوقت الحالي بالأداء الذي يقدمه اللاعب البولندي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني لا يملك عدة خيارات عندما يتعلق الأمر بمستقبل اللاعب البولندي، حيث يستمر عقده حتى 2026.

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وأوضحت أنه في حال عدم تلقي ليفاندوفسكي لأي عروض للرحيل في الفترة المقبلة فلا يمكن لبرشلونة التخلص من راتبه الكبير سوى عن طريق شرط كان قد تم وضعه في عقده، وهو ضرورة وصوله لـ 55% من إجمالي دقائق اللعب المتاحة في الموسم قبل الأخير من عقده.

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وحال لم يصل اللاعب لتلك النسبة يحق برشلونة أن يفسخ عقده من جانب واحد، وهو ما قد يوفر على النادي راتب عام كامل للنجم البولندي.